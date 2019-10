Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen (Rhein-Neckar-Kreis) - Unter Alkohol eine Verkehrsinsel beschädigt und anschließend von der Unfallstelle entfernt

Reilingen (ots)

Durch Zeugen wurde am 27.10.2019, um 01.36 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der L 560 im Bereich der Abfahrt Hockenheim-Süd gemeldet. Der Fahrer eines Peugeot befuhr dort die L 560 (B 36) in südlicher Richtung, kam dann rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Die Zeugen konnten noch das Kennzeichen mitteilen, wonach die Halteranschrift in Hockenheim sofort aufgesucht wurde. Der Fahrer konnte dort auch angetroffen werden. Bei ihm wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Alcotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Neben der Blutprobe und dem Einbehalt seines Führerscheines erwartet den 33-Jährigen noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Am Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro, der Schaden an der Verkehrsinsel und dem Verkehrszeichen wurde auf 700 Euro geschätzt.

