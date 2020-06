Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen- Rettungshubschrauber für gestürzten Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

Algermissen/Lühnde -(jb) Am Montag, gg. 13.10 Uhr kam ein 16- jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Strecke zwischen Lühnde und Wätzum zu Fall. Grund dafür, dass er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist vermutlich Unerfahrenheit, da er den Führerschein erst seit sehr kurzer Zeit hat. Zeugen, die sich in Unfallnähe befanden, leisteten Erste Hilfe. Der 16-jährige, der sich durch den Sturz die Oberschenkel brach, musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR.

