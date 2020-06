Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vier Jugendliche beschädigen Fahrzeuge mittels Skateboard

Hildesheim (ots)

Hildesheim (JH) In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01:50 Uhr meldet ein Zeuge dumpfe Schlaggeräusche und sieht daraufhin, dass vier Jugendliche mit einem Skateboard Fahrzeuge beschädigen. Die Jugendlichen bewegen sich von der Straße Hoher Turm in Richtung Schulstraße und werden hierbei von dem Zeugen verfolgt. Als die Polizei hinzukommt flüchten die Täter und können kurz darauf gestellt werden. Die Täter sind im Alter von 13 bis 16 Jahren und werden nach den polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schaden der bisher 12 festgestellten, beschädigten PKW beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim zu melden. 05121-939/115

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05121/ 939-112

Fax: 05121/939-250

E-Mail: postfach-einsatzkoordination@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell