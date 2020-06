Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Nach Parkunfall geflüchtet

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Zu einer Unfallflucht kam es in der Zeit von Samstag, 21.00 Uhr und Sonntag, 14.00 Uhr in der Matthias-Claudius-Str. in Sarstedt. Eine Sarstedterin parkte ihren Audi in dieser Zeit auf der Parkfläche zwischen der Voss-Str. und der Gottfried- Keller- Str.. Als sie ihr Fahrzeug wieder benutzten wollte, stellte sie einen Unfallschaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Vermutlich kollidierte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit dem Audi. Die Höhe des Schadens wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter der Tel. 05066/9850 zu kontaktieren.

