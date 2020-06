Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen- Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am Freitag, gg. 15.30 Uhr wurde eine 24-jährige Frau aus Göttingen in Nordstemmen bestohlen. Nach dem Einkaufen in einem Discounter in der Langen Maße, steckte die Frau ihre Geldbörse noch an der Kasse in ihren Rucksack und befüllte den Rucksack mit der eingekauften Ware. Hierbei bemerkte sie eine männliche Person, die hinter ihr vorbeiging. Nachdem sie die eingekaufte Ware in ihrem Rucksack verstaut hatte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Zeugen die Hinweise zum Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850.

