Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/Barnten - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Barnten - (jb) Am Sonntag, zwischen 15.00 Uhr und 20.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Landesstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter schwarzer Mazda wurde wahrscheinlich beim Ausparken eines anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchte anschließend. Der Schaden wird auf 1000,- Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850.

