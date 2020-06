Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unfallflucht auf Parkplatz

Hildesheim (ots)

Alfeld Am Samstagabend, 13.06.2020, zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr, kam es in 31061 Alfeld, Hannoversche Straße, auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Alfelder hatte seinen PKW in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz abgestellt. Nach der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er an der linken Fahrzeugseite einen größeren Lackschaden fest. Offensichtlich war ein anderer Fahrzeugführer beim Ausparken gegen seinen PKW gestoßen und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem flüchtigen PKW handelt es sich möglicherweise um einen silbernen VW Golf 4 oder 5, der zuvor links neben dem Fahrzeug des 37-jährigen gestanden hat und von einer älteren Dame geführt wurde. An dem Fahrzeug des Alfelders entstand ein Schaden von ca. 800,- Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160 zu melden./tsc

