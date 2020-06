Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nordstemmen (kop). Im Zeitraum zwischen Dienstag, 09.06.2020, ca. 11.00 Uhr bis Sonntag, 14.06.2020, ca. 11.00 Uhr, kam es im Bartelschen Weg in Höhe der Hausnr. 2 B zu einer "Unfallflucht": Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß dort gegen einen Anhänger. Dieser rollte gegen die Anhängerkupplung eines geparkten Getränkewagens. Am Anhänger entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850.

