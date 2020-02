Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zusammenstoß zwischen LKW und einer Radfahrerin

Mönchengladbach (ots)

Am heutigen Tag gegen 13:25 Uhr befuhr ein 44jähriger LKW-Fahrer den Schürenweg in Richtung Kaldenkirchener Straße und mußte verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage Kaldenkirchener Straße warten. Neben dem LKW stand eine 65jährige Fahrradfahrerin, die ebenfalls anhalten musste. Als die Ampel auf grün umsprang, fuhren beide an. Die Radfahrerin wollte weiter geradeaus den Schürenweg befahren; der LKW bog nach rechts in die Kaldenkirchener Straße ab und übersah dabei die Radfahrerin. Diese wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt und nach notärztlicher Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr.

