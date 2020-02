Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 85-Jährige beraubt

Mönchengladbach (ots)

Sie war auf dem Gehweg der Elisabethstraße in Hardterbroich-Pesch unterwegs, als der Räuber sie von hinten festhielt und ihr gewaltsam die Handtasche entriss. So geschah es gestern einer 85-Jährigen Mönchengladbacherin um 15.25 Uhr auf ihrem Heimweg.

Zuvor hatte die Seniorin die Sparkassenfiliale auf der Pescher Straße aufgesucht. An der Elisabethstraße hielt sie ein Unbekannter plötzlich von hinten fest, griff nach ihrer Umhängetasche und riss daran. Die Seniorin hielt die Tasche zwar zunächst fest, ließ dann aber letztendlich aufgrund von Schmerzen an der Hand los. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Charlottenstraße. In der Tasche hatte sich unter anderem Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe befunden.

Der Unbekannte wurde von ihr als dunkel gekleideter, etwa 20-25 Jahre alter und ca. 1.70m-1.80m großer Mann von "türkischem oder arabischem Aussehen" beschrieben. Er habe kurze schwarze Haare sowie einen schwarzen Dreitagebart getragen und sei von schlanker Statur gewesen.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat und insbesondere zu der Identität des Täters machen können. Diese melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

