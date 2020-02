Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Körperverletzung im Bus angezeigt

Mönchengladbach (ots)

Eine Körperverletzung in einem Linienbus hat am Dienstag, 18. Februar, ein leicht verletzter 19-jähriger Mönchengladbacher angezeigt.

Nach seinen Angaben war er kurz vor 11 Uhr bei einer Fahrt mit einem Bus der NEW-Linie 010 in eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe junger Männer geraten. Es habe sich um fünf oder sechs teils dunkelhäutige, teils weiße Personen gehandelt. Als er am Busbahnhof Rheydt in die Linie 002 umgestiegen sei, seien die jungen Männer ihm gefolgt. Als sie nach ihm den Bus betreten hätten, habe einer der Männer mehrmals auf ihn eingeschlagen. Danach habe sich dieser Mann mit der Gruppe in Richtung Marienplatz entfernt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell