Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen/OT Bledeln: Schaf gestohlen

Hildesheim (ots)

Bledeln (kop). Im Zeitraum zwischen Freitag, 12.06.2020, ca. 20.00 Uhr, bis Sonntag, 14.06.2020, ca. 18.00 Uhr, wurde von einer Weide ein Schwarzkopf-Lamm entwendet. Das Tier befand sich auf der Weide, welche an die Kreisstraße 519 bzw. an die Autobahn angrenzt. Der oder die Täter durchtrennten den Weidezaun und transportierten das Schaf wahrscheinlich mit einem Fahrzeug ab. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt (Tel. 050665/985-0) in Verbindung zu setzen.

