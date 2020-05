Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200520-1: Handtasche gestohlen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer haben am Dienstagmittag (19. Mai) eine Seniorin abgelenkt und ihre Handtasche gestohlen.

Die 77-jährige Wesselingerin stand mit ihrem Rollator gegen 14:20 Uhr auf der Zugangsrampe der Einkaufspassage Flach-Fengler-Straße. Ihre Handtasche hatte sie auf dem Rollator abgestellt. Zwei dunkelhäutige Männer sprachen sie an und fragten nach dem Weg. Als die Seniorin ihnen den Weg zeigte, griff einer der beiden ihre Tasche. Die Diebe liefen in Richtung Marktkauf davon. In der Tasche befanden sich die Geldbörse, das Handy und Personaldokumente der Frau. Ein Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters half der Frau und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0. (bb)

