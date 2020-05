Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200518-6: Zwei Straftaten an Tankstellen beschäftigen die Polizei - Wesseling/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen den Münzbehälter eines SB-Hochdruckreinigers einer Wesselinger Tankstelle auf und entwendeten Münzgeld. Ein anderer Täter floh mit Getränken und Zigaretten von einem Tankstellengelände in Hürth.

In der Zeit zwischen Freitag (15. Mai) 22:00 Uhr und Samstag (16. Mai) 06:00 Uhr brachen Unbekannte den Automaten des Hochdruckreinigers einer Tankstelle auf der Brühler Straße in Berzdorf auf und entwendeten die darin befindlichen Münzen. Die Schadenshöhe steht aus und ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Ein anderer Täter betrat am Freitag (15. Mai) um 20:15 Uhr eine Tankstelle an der Krankenhausstraße in Hermülheim. Dort nahm er sich Getränke aus der Kühlung und legte sie an der Kasse ab. Im Anschluss bat der Mann eine Angestellte um fünf Zigarettenpackungen. Anstatt jedoch zu zahlen, nahm sich der Mann die Waren und lief auf die Krankenhausstraße in Richtung Efferen davon. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem Dieb.

Der Täter ist circa ca. 20 bis 21 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er hatte dunkle, leicht gelockte braune Haare und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit goldener Schrift (vorne), einer schwarzen Jeans und schwarzen Turnschuhen. Auffallend war, dass er eine schwarze Sporttasche und eine Umhängetasche mit sich trug. Außerdem trug er eine weiße Einweg-OP-Maske vor Nase und Mund.

Zeugen werden gebeten, sich in beiden Fällen mit dem Kriminalkommissariat 23 in Brühl unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

