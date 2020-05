Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200518-5: Unbekannte forderten die Herausgabe von Bargeld - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 25-Jähriger öffnete die Tür seines Autos, als zwei Männer an ihn herantraten, Bargeld forderten und einer der Männer ihn unvermittelt schlug.

Der 25-Jährige begab sich am Sonntag (17. Mai) um 22:20 Uhr an sein Auto, welches er in der Kapellenstraße in der Nähe des Frechener Krankenhauses abgestellt hatte. Dort stand er an der Beifahrertür, als zwei Unbekannte an ihn herantraten, die Herausgabe von Bargeld forderten und ihn einer der Männer schlug. Dabei erlitt der 25-Jährige Verletzungen im Gesicht. Die Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Feuerwache, An St. Maria Königin. Der Geschädigte lief ins Krankenhaus, kontaktierte die Polizei und ließ seine Verletzung behandeln.

Beide Täter sind circa 180 Zentimeter groß und waren dunkel gekleidet. Sie sprachen akzentfreies Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

