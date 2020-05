Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200518-4: 60-jähriger Mann beim Beladen seines Anhängers von unbekanntem Autofahrer erfasst - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagabend (16. Mai) hat ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen Mann berührt und dabei leicht verletzt.

Der 60-Jährige befand sich mit seinem Anhänger auf der Sankt-Rochus-Straße / Eisvogelweg und war damit beschäftigt am Straßenrand seinen Anhänger zu beladen. Ein unbekannter Autofahrer (ca. 70-80 Jahre alt, kräftige Statur) befuhr mit einem grauen Kleinwagen die Sankt-Rochus-Straße in Richtung Pütz und touchierte beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel den 60-Jährigen. Dieser wurde dabei leicht am Ellbogen verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Unfallflucht machen können, werden ebenso wie der flüchtige Autofahrer gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (sk)

