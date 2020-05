Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200519-2: Einbruch in Schwimmbad - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Täter haben am Samstagabend (16. Mai) eine Scheibe eingeschlagen und sind so ins Gebäude gelangt.

Ein 50-jähriger Mitarbeiter des Schwimmbades an der Bethlehemer Straße bemerkte am Montagmorgen (18. Mai) den Einbruch. Im rückwärtigen Bereich hatten Unbekannte die Scheibe einer Tür eingeschlagen und waren so eingedrungen. Im Gebäude durchsuchten sie den Kassen- sowie den Restaurantbereich. Sie stahlen eine weiße Kasse, diverse Pfandflaschen und eine Kiste Bier. Auf der Videoüberwachung des Betreibers konnte der 50-Jährige zwei Personen erkennen, die am 16. Mai zwischen 17:48 Uhr und 17:56 Uhr die genannten Bereiche durchsuchten. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Einbrechern geben? Wer hat am Samstag gegen 17:50 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Schwimmbades gesehen? Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell