POL-MA: Wiesloch-Schatthausen: Pedelec beschädigt und weitergefahren; Zeugen gesucht

Wiesloch-Schatthausen (ots)

Am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 19.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren ein Pedelec, das im Gewann Uhler im Ortsteil Schatthausen an einen Zaun gelehnt war. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

