Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Gegen Ampelmast gekracht und geflüchtet; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen beschädigte am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, der Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeuges einen Ampelmast in der Talhausstraße, kurz vor der Einmündung in die Duttweiler Straße und fuhr anschließend weiter. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 5.000.- Euro. Auch das verursachende Fahrzeug muss erheblich beschädigt sein.

Ein Zeuge hatte den beschädigten Ampelmast sowie den Ausfall der Anlage kurz nach 15 Uhr entdeckt und der Polizei gemeldet. Derzeitige Recherchen besagen, dass die Ampel zwischen 14-15 Uhr noch in Betrieb gewesen sein könnte.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

