Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen/OT Barnten: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Barnten (kop). Am gestrigen Sonntag zwischen ca. 15.10 Uhr und 20.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mazda CX 7. Dieser schwarze PKW einer 49-jährigen aus Elze, stand an der Landesstraße nahe des Haltepunktes der Bahn bzw. vor der dortigen Gaststätte. Der Flüchtige verursachte beim Ein- oder Ausparken am Heck einen Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850.

