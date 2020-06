Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hildesheim ( fri ) : Am 15.06.20 befährt gegen 15.00 Uhr ein von einem 53-jährigen Hannoveraner geführter Lieferwagen die B1 in Hildesheim in Richtung Emmerke. Im doppelspurigen Bereich in Höhe der Zufahrt Hildesheimer Straße wird der Klein-LKW durch einen schwarzen Audi TT überholt. Nach Beendigung des Überholvorganges schert der bislang unbekannte Fahrzeugführer des Audi TT zu früh wieder ein und touchiert mit der rechten Fahrzeugseite die linke Front des Lieferwagens. Der Fahrzeugführer entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim, tel. 05121/9390 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell