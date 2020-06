Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am Montag, zwischen 16.00 und 19.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand der Bismarckstraße/ Ecke Osterstr. geparkten Seat ibiza. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. Am Tatort hinterließ er Fahrzeugteile, die darauf schließen lassen, dass das verursachende Fahrzeug ein LKW war. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell