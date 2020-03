Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Nach Widerstand in Gewahrsam

Neumünster (ots)

200311-1-pdnms Nach Widerstand in Gewahrsam

Neumünster. Weil der 26-Jährige in einer Spielhalle in der Brachenfelder Straße Kunden und Angestellte anpöbelte und den Ort auf Aufforderung nicht verlassen wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Beamten sahen sich einem renitenten jungen Mann gegenüber, der auch die Worte der Polizei unbeachtet ließ. Im Gegenteil, er griff einen Beamten mit einem Schlag ins Gesicht an. Auch auf dem Boden liegend trat und schlug er nach den Beamten. Als ein weiterer Gast unterstützte, konnten dem 26-Jährigen Handfesseln angelegt werden. Der Angreifer wurde zur Dienststelle gebracht. Ein Richter ordnete wegen des Verdachts auf Alkohol- und / oder Betäubungsmittelgenuss die Entnahme einer Blutprobe und danach die vorübergehende Unterbringung in einer Gewahrsamszelle an. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, er blieb jedoch dienstfähig. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell