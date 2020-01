Polizei Braunschweig

POL-BS: Jugendlicher entwendet Pullover im Wert von über 500 Euro

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 27.01.2020, 18.10 Uhr

Der Jugendliche nahm zwei hochwertige Pullover an sich und verließ das Geschäft. Weil er ein Messer bei sich hatte, muss er sich wegen einem schweren Diebstahl verantworten.

Am Montagabend wurde ein 17-Jähriger von einem Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts dabei beobachtet, wie er mit insgesamt drei Pullovern in eine Umkleidekabine ging. Als der junge Mann anschließend aber nur eins der Kleidungsstücke zurück in die Auslagen legte und keins in den Händen hielt, wurde der Zeuge misstrauisch und kontrollierte die Anprobe. Doch hier befanden sich die übrigen Pullover auch nicht mehr, so dass der Mitarbeiter dem 17-Jährigen folgte und ihn schließlich nach Verlassen des Geschäfts ansprach. Die Ware hatte er jedoch nicht bezahlt.

Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche die Pullover im Gesamtwert von über 500 Euro unter seiner Jacke trug und die Etiketten bereits entfernt hatte. Hierbei wurden die Pullover beschädigt, so dass sie nicht mehr zu verkaufen waren.

Der 17-Jährige wurde von der Polizei mit zur Dienststelle genommen, wo er von seiner Mutter später wieder in Empfang genommen wurde.

Da er bei dem Ladendiebstahl ein verbotenes Einhandmesser bei sich hatte, erwarten ihn nun ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz. Das Messer wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell