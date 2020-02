Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall sorgte für Verkehrsbehinderungen

Osnabrück (ots)

Ein Unfall auf dem Berliner Platz sorgte am Montagnachmittag für Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer eines Ford Focus bog gegen 17 Uhr von der Wittekindstraße und trotz mutmaßlich roter Ampel nach links in Richtung Erich-Maria-Remarque-Ring ab. Dabei erfasste er mit seinem Fahrzeug das Heck eines Toyota Yaris, dessen 53-jährige Fahrerin vom Goethering kommend den Berliner Platz überquerte. Der Toyota drehte sich durch den Anstoß, durchbrach den Metallzaun des Fahrbahnteilers und stieß gegen einen auf der Gegenfahrbahn befindlichen Mercedes. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem noch ein Ford Transit beschädigt. Die Fahrerin des Toytoa zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten Fahrbahnabschnitte teilweise gesperrt werden, was zu Beeinträchtigungen des Feierabendverkehrs führte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

