Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen - Hoher Sachschaden nach Unfall - Verursacher flüchtet

Alfhausen (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (21.45 Uhr) bis Montagmorgen (08 Uhr) stieß ein Autofahrer in der Straße Am Bahnhofsesch gegen einen blauen Ford Focus, der in der Zufahrt zur dortigen Grundschule abgestellt worden war. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro zu kümmern. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

