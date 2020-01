Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - 12-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Montagmorgen (13.01., 07.55 Uhr) befuhr eine 20-jährige Verlerin mit ihrem Citroen die Holter Straße aus Richtung Verl kommend. Sie fuhr anschließend in den Kreisverkehr Holter Straße / Tenge-Rietberg-Straße / Dechant-Brill-Straße ein. Gleichzeitig fuhr ein 12-jähriger Radfahrer in den Kreisverkehr aus der Tenge-Rietberg-Straße kommend ein, um geradeaus in die Dechant-Brill-Straße weiterzufahren. Hier kam es im Bereich des Radfahrüberweges zur Kollision zwischen dem 12-Jährigen und der Citroen-Fahrerin. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Durch eine Rettungswagenbesetzung wurde der junge Radfahrer aus Schloß Holte erstversorgt und anschließend zur ambulanten Behandlung einem Arzt übergeben.

