Polizei Gütersloh

POL-GT: Musikbox entrissen - Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagabend (13.01., 20.50 Uhr) wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs / Hauptbahnhofs Gütersloh informiert.

Ein 22-jähriger Gütersloher hielt sich auf dem Gelände des ZOBs auf, als ihm durch zwei Männer eine um den Oberkörper getragene Musikbox weggerissen wurde. Die Tatverdächtigen rannten anschließend davon, hielten sich aber noch in dem Bereich auf, als die Polizei eintraf.

Die den Polizeibeamten ebenfalls bekannten 23- und 22- jährigen Männer aus Gütersloh versuchten beim Erblicken der Polizisten in Richtung Eickhoffstraße zu flüchten. Als sie angesprochen wurden, beleidigte der 23-jährige Mann die einschreitenden Beamten. Dabei kündigte er mehrfach verbal an handgreiflich zu werden. Unterstützt wurden seine Aussagen durch entsprechende Gesten. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, mischten sich weitere Personen in die Auseinandersetzung ein. Eine Person musste unter Androhung eines Pfeffersprayeinsatzes davon abgehalten werden, den 23-jährigen zu unterstützen, sich zu befreien. Währenddessen riss sich der 23-Jährige aus los und rannte mit dem 22-jährigen Tatverdächtigen davon. Dabei spuckte der 23-Jährige einen Beamten an. Kurze Zeit später konnte er im Bereich der Schulstraße gestellt werden und in Gewahrsam genommen werden.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

