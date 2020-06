Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bockenem - Schwerer Baumunfall -

Hildesheim (ots)

Bockenem/ Ortshausen/ Jerze (web) - Am heutigen Tage, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der K 333, zw. Jerze und Ortshausen, zu einem schweren Baumunfall. Erste Meldungen zu einer eingeklemmten Person bestätigten sich dabei glücklicherweise nicht. Eine 19jährige Frau aus dem Stadtgebiet Bockenem befuhr dabei die K 333 aus Rtg. Jerze kommend in Rtg. Ortshausen. Ausgangs einer Rechtskurve kam die Beteiligte mit ihrem Pkw Opel Agila, auf regennasser Fahrbahn, in den rechten Grünstreifen. Ihr gelang es im Anschluss nicht, den Pkw zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Nach wenigen Metern prallte sie mit der hinteren, rechten Fahrzeugseite (Bereich der hinteren Tür) gegen einen Straßenbaum. Der Pkw wurde dabei vollständig zerstört (Totalschaden ca. 3.000 Euro). Aufgrund erster Meldungen wurde ein umfangreiches Aufgebot von Rettungskräften entsandt. Neben den Feuerwehren aus Bockenem und Bornum war auch die Löschgruppe Jerze vor Ort. Insgesamt 25 ehrenamtliche Retter. Dazu befanden sich ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Abschleppwagen und die Polizei Bad Salzdetfurth vor Ort. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. An der Unfallstelle kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

