Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Hildesheim (ots)

ELZE (knu)Am 18.06.2020 gegen 16:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Einwohner aus Altenbecken (NRW) mit seinem Pkw Lotus die Bundesstraße 240 aus Gronau/Leine kommend in Richtung Eime. In Höhe Abschnitt 250/Station 1,14 geriet er mit seinem Pkw ins Schleudern, rutsche mit dem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn und kam im Straßengraben unmittelbar vor einem Straßenbaum zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und dessen Insasse, ein 62-jähriger Einwohner aus Bad Driburg verletzten sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 30000 Euro.

