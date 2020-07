Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterbaldingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vier Autoinsassen bei Überschlag verletzt (18.07.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 18.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Weg bei den Herdweidhöfen ereignete. Ein 51-jähriger Fahrer eines Land Rovers kam zunächst ins Schleudern und dann von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Auto, wodurch sich der Fahrer als auch alle weiteren Insassen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren verletzten. Der Rettungsdienst brachte die Personen in eine Klinik. Ein 15-Jähriger verletzte sich so schwer verletzt, dass sein Abtransport mit dem Rettungshubschrauber erfolgten musste. Ein Abschleppdienst lud den total demolierten Land Rover auf. Warum der 51-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, ist noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

