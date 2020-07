Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorrad-Sozia (18.07.2020)

Donaueschingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro kam es am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr an der Kreuzung der Straßen "Alte Wolterdinger Straße" und Sonnhaldenstraße. Eine 67-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der Sonnhaldenstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden 48-jährigen Motorradfahrers. Durch schnelles Bremsen und Ausweichen konnte der KTM-Fahrer den Zusammenstoß mit dem Audi zwar verhindern, kam jedoch durch die plötzliche Schlingerbewegung zu Fall. Seine ebenfalls 48-jährige Mitfahrerin verletzte sich hierbei leicht, musste jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

