Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200525.2 Rehm-Flehde-Bargen: Weidezaungerät entwendet

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

In der vergangenen Woche hat ein Unbekannter ein Weidezaungerät von einer Schafskoppel in Rehm-Flehde-Bargen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib der Beute geben können.

Das Gerät befand sich noch am 20. Mai 2020, 16.00 Uhr, angeschlossen an eine Autobatterie, an einem Weidezaun im Gerichtsweg. Von hier entwendete ein Täter das blaue, individuell gekennzeichnete Gerät von Electra samt der Batterie vermutlich in der Nacht auf den 21. Mai 2020. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa260 Euro belaufen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 / 4299890 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

