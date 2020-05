Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200522.5 Wilster: Mülltonne in Brand gesetzt

Wilster (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Wilster eine Mülltonne in Brand gesetzt und damit einen Schaden in Höhe von etwa 150 Euro verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 01.00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus, weil Personen den Inhalt einer Papiermülltonne in der Schmiedestraße entflammt hatten. Das Feuer musste durch die Feuerwehrleute abgelöscht werden, die Tonne wurde komplett zerstört.

Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, sollten sich bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 melden.

Merle Neufeld

