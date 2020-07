Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) - Frontalzusammenstoß fordert sieben Verletzte

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Samstag um 15.27 Uhr in der Frühlingshalde gekommen. Eine 31-jährige VW Passat-Fahrerin befuhr die Dürrheimer Straße in Richtung Kreisverkehr Neckarstraße/Salinenstraße. Kurz nach der Einmündung zur Frühlingshalde geriet die 31-Jährige aus noch unbekannter Ursache nach links, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Ford Galaxy eines 41-Jährigen. Die Unfallverursacherin und ihre im Fahrzeug befindlichen vier und fünf Jahre alten Kinder wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der 41-jährige Fordlenker, seine 36 Jahre alte Beifahrerin und die zwei im Fahrzeug befindlichen drei und vier Jahre alte Kinder wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot von fünf Rettungswagen und drei Notarzteinsatzfahrzeugen vor Ort. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 EUR (AM).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK André Meyer

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell