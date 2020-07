Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 98, Gemarkung Stockach) - Schaden durch verlorene Ladung

Stockach A 98 (ots)

Ein 56-jähriger VW Golf-Fahrer befuhr die A 98 von Überlingen in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau als er auf der linken Fahrspur über einen größeren spitzen Gegenstand fuhr, welcher offensichtlich zuvor verloren ging. Durch das Überfahren wurde das Fahrzeug am Unterboden erheblich beschädigt. Möglicherweise fuhren im Vorfeld weitere Fahrzeuge über den Gegenstand und wurden dadurch beschädigt. Zeugen und möglicher Weise weitere Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733-99600 zu melden (AM).

