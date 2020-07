Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizeieinsatz bei Hausbesetzung

Konstanz (ots)

Seit Samstagnachmittag haben mehrere Personen ein leerstehendes Reihenhaus in der Konstanzer Markgrafenstraße widerrechtlich besetzt. Mit Bannern und Plakaten weisen Sie auf die Wohnungsnot in Konstanz hin und weigern sich, das Gebäude zu verlassen. Der Besitzer hat sich deswegen an die Polizei gewandt. Mit mehreren Polizeistreifen wird das Gebäude und die Umgebung überwacht. Die Anzahl der Personen, die die Polizei auf 30-40 Personen schätzt, verhalten sich bislang friedlich. Über den weiteren Verlauf der Besetzung wird nachberichtet.

