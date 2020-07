Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar - Holzhausen) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 01:30 Uhr beabsichtigte eine Streife des Polizeireviers Oberndorf bei Bergfelden ein Fahrzeug VW Tiguan anzuhalten und zu kontrollieren. Der 40-jährige Fahrzeugführer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er mit hoher Geschwindigkeit und unter Missachtung der Verkehrsregeln über diverse Feld - und Waldwege flüchtete. Auf einem Feld, nahe der K5509 bei Holzhausen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und blieb unfallbeschädigt im Acker stehen. Danach flüchtete er zu Fuß vom Unfallort und ließ sein Fahrzeug ungesichert zurück. Das Fahrzeug rollte auf dem leicht abschüssigen Feld rückwärts und kollidierte dort mit der Front des bereits stehenden Streifenwagens. Durch einen Zeugen konnte gegen 02:00 Uhr in Holzhausen der 40-jährige Mann mit einer blutenden Wunde vor einem Haus sitzend festgestellt werden. Der Mann stand mit etwa 1,8 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen in Form von Prellungen und einer Kopfplatzwunde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25´000 Euro. Das Fahrzeug des Mannes wurde sichergestellt. Die Polizei erhob eine Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell