Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Unfallflucht

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 19:50 Uhr stand die Lenkerin eines Pkw VW Up, Farbe weiss verkehrsbedingt an der Ampelanlage in der Leibbrandstraße. Auf der rechten Fahrspur neben ihr stand ein Motorroller. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Beim Anfahren zog der Rollerfahrer nach links, kollidierte dort mit der rechten Fahrzeugseite des VW UP und flüchtete anschließend über den Amtlehenweg von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2´000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt war der Motorroller mit 2 Personen besetzt. Der Fahrer des Motorrollers war korpulent und trug einen auffallend gelben Pullover. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 / 2701-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell