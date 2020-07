Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Roes (ots)

An der Kreuzung L109/K26 in Roes kommt es zum Zusammenstoß zweier Pkws. Der Unfallverursacher missachtet ein Stop-Schild und fährt seinem Unfallgegner in die Seite. An beiden Fahrzeugen entsteht nicht unerheblicher Sachschaden, sie sind nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrer verletzen sich bei dem Unfall, einer der Beteiligten verbleibt zur Kontrolle bis zum nächsten Tag im Krankenhaus in Cochem.

