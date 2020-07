POL-PDMY: Pressemeldung der PI Remagen für das Wochenende 10.-12.07.2020

Polizeidirektion Mayen

PKW-Scheibe mit Stein eingeworfen

Am Freitagnachmittag, 10.07.2020, wurde im Bereich der Einmündung Grüner Weg/Kripper Straße die Seitenscheibe eines dort geparkten PKW Toyota Corolla mit einem Stein eingeworfen. Während Gartenarbeiten hörte der in der Nähe befindliche Fahrzeughalter gegen 16:35 Uhr einen lauten Knall, wonach er unmittelbar die Beschädigung an seinem PKW feststellen musste. Zum Zeitpunkt der Wahrnehmung passierte nach Angaben des Geschädigten ein Fahrradfahrer (bekleidet mit einem hellblauen Helm, graufarbenem Rucksack und einer schwarzen Dreiviertelhose) den Tatort. Letztgenannter könnte sowohl als Tatverdächtiger, oder auch als Zeuge in Betracht kommen. Personen die Angaben zur Identität des Radfahrers machen, bzw. andere weiterführende Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Remagen unter der Rufnummer 02642/93820 in Verbindung zu setzen.

Unkelbach - Heckenbrand

Am Samstagmorgen, 11.07.2020, gegen 10:25 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei in die Straße 'In der Au' aus. Hier war eine Thuja-Hecke in Brand geraten, nachdem ein dortiger Anwohner in unmittelbarer Nähe der besagten Hecke, mittels eines Gasbrenners, sein Unkraut bekämpfte. Nachdem zunächst die Brandbekämpfung mittels Gartenschlauch vorgenommen wurde, konnten die eintreffenden Kräfte der Feuerwehren Unkelbach und Oedigen dem Feuer schnell den Garaus machen. Die Hecke brannte letztlich auf einer Breite von ungefähr drei Metern ab.

