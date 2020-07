Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Betrunkene PKW-Fahrerin baut Verkehrsunfälle in Mendig und Weißenthurm und lässt PKW auf der B 9 bei Andernach stehen - Festnahme der PKW-Fahrerin in Bad Breisig

Mendig, Weißenthurm, Andernach, (ots)

Am Freitag, den 10.07.2020, gegen 21:00 Uhr, wurde der PI Mayen ein verunfallter PKW auf der B 256 in Höhe des Flugplatzes Mendig gemeldet. Ein schwarzer VW Polo mit NR-Kennzeichen war in Fahrtrichtung Kruft nach links von der Fahrbahn abgekommen und in ein dortiges Rapsfeld gefahren. Noch vor dem Eintreffen der Streife der PI Mayen hatte sich der PKW von der Unfallstelle entfernt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte sich das Kennzeichen des PKW gemerkt und konnte die flüchtige Fahrerin beschreiben. Gegen 21:30 Uhr wurde bei der PI Andernach ein Verkehrsunfall in der Ortslage Weißenthurm mit dem selben PKW gemeldet. Dort wurde eine Verkehrsinsel überfahren und beschädigt. Kurze Zeit später wurde der PI Andernach ein herrenloser PKW auf der Krahnenbergbrücke (B 9), Fahrtrichtung Remagen gemeldet. Hierbei handelte es sich um das Unfallfahrzeug. Die Fahrerin war nicht zugegen. In der Folge meldete sich ein PKW-Fahrer bei der PI Remagen, welcher die Fahrerin von der Krahnenbergbrücke -auf ihren Wunsch- mitgenommen hatte. Der PKW-Fahrer und die flüchtige Unfallverursacherin konnten gegen 22:00 Uhr durch eine Streife der PI Remagen an einer Tankstelle in Bad Breisig angetroffen werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 37-jährige PKW-Fahrerin erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der PKW-Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung sichergestellt und wird mit der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft übersandt.

