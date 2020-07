Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall mit verletztem Fahrer eines Motorrollers - Zeugen gesucht

Mayen, Koblenzer Straße (ots)

Ein 72-jähriger Fahrzeugführer aus Mayen befuhr am 09.07.20, gegen 11:10 h, mit seinem Motorroller, die Koblenzer Straße stadtauswärts. In Höhe der Friedrich-Ebert-Str. näherte sich von rechts, ein grauer Pkw, Toyota, der von einer 76-jährigen Fahrerin geführt wurde. Die Pkw-Fahrerin beachtete an dieser Stelle nicht die durch Verkehrszeichen vorgeschriebene Vorfahrt und kam mit ihrem KFZ erst nach der Haltelinie zum Stehen. Dies veranlasste ein vor dem Motoroller fahrendes, bislang unbekanntes Fahrschulfahrzeug, zu einer verkehrsbedingten Abbremsung. Der nachfolgende Fahrer des Motorrollers, der ebenfalls verkehrsbedingt bremsen musste kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Die Insassen des Fahrschulfahrzeugs sind wichtige Zeugen für den Unfallhergang und möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Dies gilt auch für sonstige Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können.

