Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 41-Jähriger nach mutmaßlichem Drogenhandel und Widerstand festgenommen.

Essen (ots)

45468 Mh.-Altstadt: Die Polizei hat am Donnerstag, 18. Juni, auf der Viktoriastraße einen 41-Jährigen festgenommen, nachdem dieser bei einem mutmaßlichen Drogendeal beobachtet wurde und vor den Beamten geflohen war. Gegen 16.55 Uhr konnten Polizisten in Zivil beobachten, wie es auf dem Kurt-Schumacher-Platz zwischen dem 41-Jährigen und einem weiteren 41-Jährigen zu einem mutmaßlichen Drogengeschäft kam. Anschließend gingen die beiden Männer über die Schloßstraße in Richtung Viktoriastraße. Die Polizisten folgten ihnen. An der dortigen Kreuzung gaben sich die Beamten als Polizisten zu erkennen und kontrollierten die beiden Männer. Bei dem später festgenommenen 41-Jährigen faden die Beamten augenscheinliches Betäubungsmittel. Außerdem konnte er sich nicht ausweisen. Während die von ihm angegebenen Personalien überprüft wurden, schnappte er sich plötzlich das Fahrrad des anderen Mannes und floh darauf über die Viktoriastraße in Richtung Leineweberstraße. Er konnte jedoch von den Polizisten eingeholt und trotz erheblichen Widerstandes gefesselt werden. Sowohl der Verdächtige als auch ein Polizist wurden dabei leicht verletzt. Der 41-Jährige wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Verdächtige wurde nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen. Im Krankenhaus fiel ein Alkoholtest bei dem zuvor flüchtigen Verdächtigen positiv aus, sodass zusätzlich Blutproben entnommen wurden. Eine Überprüfung seiner Identität ergab, dass er zuvor falsche Personalien angegeben hatte und gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vorliegt. Er wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen beide Verdächtigen wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Außerdem wurde gegen den Festgenommenen eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eine Ordnungswidrigkeitenanzige wegen falscher Namensangabe geschrieben. /bw

