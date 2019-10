Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann schlägt zwei Krankenhausmitarbeiter

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal fiel ein 56-jähriger Mann aus Kaiserslautern am gestrigen Samstagabend im Westpfalzklinikum auf. Gegen 21:00 Uhr meldete ein 63-jähriger Kaiserslauterer, der als Sicherheitskraft im Klinikum beschäftigt ist, dass ihm der 56-Jährige mit einem Rucksack ins Gesicht geschlagen habe. Anschließend floh der Täter in unbekannte Richtung. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 56-Jährige auch noch einen zweiten Mitarbeiter des Klinikums mit dem Rucksack ins Gesicht schlug. Der 40-jährige Krankenpfleger klagte hierbei über Schmerzen an der rechten Gesichtshälfte. Auf den 56-Jährigen kommt nunmehr ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell