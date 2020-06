Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Aufmerksamer Supermarktmitarbeiter verhindert Betrug einer 79-Jährigen

Essen (ots)

45479 Mh.-Speldorf: Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Supermarktes in Mülheim hat am Donnerstag, 18. Juni, verhindert, dass eine 79-Jährige Opfer eines Betruges wird. Gegen Mittag wollte die Seniorin zahlreiche Gutscheine für einen Online-Shop kaufen, insgesamt für einen vierstelligen Eurobetrag. Das kam dem Mitarbeiter verdächtig vor, sodass er die Polizei anrief um zu fragen, wie er sich verhalten solle. Da derartige Gutschein-Käufe oft von Betrügern verlangt werden, riet die Polizei der Seniorin zu einer Wache zu kommen. In der Speldorfer Wache erzählte die 79-Jährige den Beamten daraufhin, was es mit dem ungewöhnlichen Kauf auf sich hatte. Am Mittwoch, 17. Juni, gegen 14 Uhr, wurde sie von einer unbekannten Frau angerufen. Die Frau erzählte der Seniorin, dass sie bei einem Gewinnspiel einen fünfstelligen Eurobetrag gewonnen habe. Für Details würde sie am nächsten Tag nocheinmal anrufen. Tatsächlich erhielt die 79-Jährige am Donnerstag gegen 12 Uhr einen weiteren Anruf, in dem sie nun aufgefordert wurde, Bargeld oder entsprechende Gutscheine zu besorgen und bei einem späteren Treffen zu übergeben. So kam es, dass die Seniorin anschließend versuchte, die Gutscheine zu kaufen. Die Polizei warnt vor derartigen falschen Gewinnversprechen, bei denen die Täter ihren Opfern vorgaukeln, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Um den Gewinn dann zu erhalten, wird das Opfer meist unter einem Vorwand aufgefordert Geld zu zahlen oder wie hier, Gutscheine zu kaufen, und diese zu übergeben oder deren Codes zu übermitteln. Einen Gewinn gibt es dabei gar nicht. Die Polizei rät deshalb, derartige Anrufe zu hinterfragen und misstrauisch zu sein. Haben Sie überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen? Kommt Ihnen der Anruf unseriös vor, legen Sie sofort auf! Und wenn Sie Opfer eines derartigen Betrugs wurden, informieren Sie die Polizei! /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell