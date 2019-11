Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Auffahrunfall im Berufsverkehr

Güstrow (ots)

Am Morgen des 04.11.2019 ereignete sich auf der B 103, kurz vor dem Ortseingang Güstrow aus Rostock kommend, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Fahrer eines Transporters übersah einen stehenden PKW und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht dieser Kollision wurde der vordere PKW auf einen weiteren aufgeschoben. Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen in einer Höhe von circa 23.000EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Eine Person wurde leichtverletzt. Kurzzeitig kam es zu Behinderungen des Straßenverkehrs.

