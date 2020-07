Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Klotten (ots)

An der Einmündung K25/B49 in Klotten kommt es am Samstag gegen 14:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Motorrädern. An beiden Krädern entsteht Sachschaden, der Unfallverursacher verletzt sich leicht.

