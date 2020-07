Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler vom 10.07. - 12.07.20

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

300 Liter Diesel aus LKW gestohlen. Grafschaft. In der Nacht vom 09.07.20 auf den 10.07.20 stellte ein deutscher LKW-Fahrer seinen Sattelzug in der Dr. Hans und Paul Riegel Straße im Industriegebiet Ringen ab. Da der Fahrer in der Nähe wohnte, verließ er zum Schlafen seinen LKW. Als er am Morgen zu ihm zurückkehrte, musste er feststellen, dass der verschlossene Tank am Stutzen aufgebrochen war. Anhand der Tankanzeige konnte er feststellen, dass augenscheinlich ca 300 Liter Diesel abgepumpt wurden. Obwohl der gesamte Bereich mit geparkten LKW belegt war, konnten keine Hinweise auf die Täter erlangt werden. Andere LKW wurden allerdings auch nicht angegangen.

Fensterscheibe eingeschlagen Bad Neuenahr-Ahrweiler In der Zeit von 10.07.20, 07.30 Uhr bis 11.07.20 08.00 Uhr, wurde eine Fensterscheibe der Firma ATU in der Ringener Straße beschädigt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass mit einem Gegenstand gegen die Scheibe geschlagen oder geworfen wurde. Täterhinweise hierzu liegen nicht vor.

Bad Neuenahr-Ahrweiler Betrunken auf Rasenmähertraktor Am Samstag, gg. 19.30 Uhr, fiel der Streife ein Mann auf einem Rasenmähertraktor auf, der mit seinem Gefährt die Landgrafenstraße in Bad Neuenahr entlangfuhr. Der 33-jährige Mann aus dem Kreisgebiet wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 %o. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Wenn es sich bei dem Rasenmähertraktor auch nicht um ein Fahrzeug mit Führerscheinrelevanz handelt, so stellt es doch ein Kraftfahrzeug im Sinne des Verkehrsrechtes dar für das die bekannten Promillegrenzen gelten.

