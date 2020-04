Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Außenspiegel abgetreten (08.04.2020)

Singen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 05.15 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie einer von drei unbekannten Jugendlichen in der Theodor-Hanloser-Straße den rechten Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW abgetreten hat. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu wenden.

